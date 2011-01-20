Пловец переплыл Севастопольскую бухту в 7-градусной воде

Известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК вместе с группой местных «моржей» в честь праздника Крещения Господнего сегодня переплыл Севастопольскую бухту.

Как передает корреспондент УНИАН, О.СОФЯНИК в 7-градусной воде (температура воздуха была 6 градусов тепла) преодолел 500-метровую дистанцию от Павловского мыса (территория военного госпиталя Черноморского флота РФ) до Графской пристани (центр города, площадь Нахимова) за 12 минут, применяя стили брас и баттерфляй.

Данный заплыв – не первое зимнее водное испытание О.СОФЯНИКА. В прошлые годы, в частности, в декабре он также переплывал Севастопольскую бухту и пролив Дарданеллы.

Официальный представитель Книги рекордов Украины Игорь ПИДЧЕБИЙ поздравил О.СОФЯНИКА с заплывом, вручил ему почетный диплом Книги рекордов Украины за ряд предыдущих установленных украинских и мировых рекордов, занесенных в Книгу рекордов Украины (категория – «Впервые», спорт – «Спецподготовка»).

В планах пловца-марафонца – заплыв через Южно-Китайское море от Таиланда до Вьетнама длиной в 350 км.

Как сообщалось, ранее О.СОФЯНИК в одиночку переплывал Средиземное море (225 км), совершил такие одиночные экстремальные заплывы, как мыс Тарханкут – Севастополь (150 км), Ялта – Севастополь (100 км), Евпатория – Севастополь (90 км). Кроме того, он вдоль и поперёк переплывал пролив Босфор в летнее и зимнее время года, а также пролив Дарданеллы (зимой) и Мраморное море (105 км).