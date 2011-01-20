В Тернополе 4-летняя девочка два дня ходила с поломанной ногой, боясь побоев родителей

В Тернополе 4-летняя девочка молча два дня проходила со сломанной ногой, опасаясь еще больших побоев от родителей.

Как сообщили в отделе общественных связей областного управления, девочку обнаружили милиционеры, приехав на вызов разнять пьяных супругов. Правоохранителей вызвала женщина, прося забрать мужчину, который ее бил. В квартире правоохранители увидели девочку, которая кривилася от боли. Когда взрослые начали выяснять в чем дело, ребенок расплакался и признался, что сильно болит нога.

Увидев, что нога опухшая, милиционеры вызвали скорую. Медики установили у девочки закрытый перелом.

Выяснилось, что травму ребенку еще два дня назад нанес отец, который толкнул ребенка, а потом стал ей на ногу после того, как девочка упала. Сообщить родителям о боли ребенок боялся, опасаясь, что за это его еще больше побьют.

Правоохранители выяснили, что мать и отец уже были ранее судимы за нанесение тяжких телесных повреждений. Теперь сотрудники отдела криминальной милиции по делам детей горотдела внутренних дел собирают материалы, чтобы возбудить против отца уголовное дело за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений и обоих супругов привлечь к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.