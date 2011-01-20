Донеччина: из-за гриппа и ОРВИ закрывают школы

В Донецкой области из-за роста заболеваемости учащихся гриппом и ОРВИ с целью стабилизации эпидситуации временно закрыты 14 школ.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Комментируя в целом ситуацию с простудными заболеваниями населения, эпидемиологи отметили, что в настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ соответствует сезонным показателям, ежедневно в области регистрируется от 7 до 7,6 тыс. больных.

На предыдущей неделе (с 10 по 16.01.2011) показатель заболеваемости (61,5 на 10 тыс. нас.) был ниже эпидпорога на 9,4%. В то же время отмечается увеличение заболеваемости, в том числе среди детей школьного возраста после возвращения их из зимних каникул.

По результатам вирусологического мониторинга заболеваемость обусловлена вирусами гриппа В и А и парагриппом.

Учитывая неэпидемический уровень заболеваемости, продолжается иммунизация против гриппа. Всего привито 54,3 тыс. жителей области, заключили в областной СЭС.