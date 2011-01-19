Ивано-Франковщина: задержан житель, устроивший наркопритон

17 января сотрудники уголовного розыска Тисменицкого райотдела милиции Ивано-Франковской области задержали мужчину с большой партией наркотических средств, которые он намеревался продать.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, злоумышленник не только торговал марихуаной, но и «поощрял» своих клиентов употреблять наркотики у него дома. Подозреваемого задержали, когда он на собственном автомобиле ехал в областной центр. Как сообщил начальник Тисменицкого райотдела милиции Александр КРУТОЙ, во время осмотра салона иномарки оперативники обнаружили коробку с наркозельем – изъят 1 килограмм 600 граммов марихуаны. В дальнейшем в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли еще 600 граммов марихуаны и 161 таблетку психотропного средства «экстези». По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятых из незаконного оборота наркотиков достигает почти 123 тысяч гривень.

Кроме того, к материалам уголовного дела в качестве доказательства противоправной деятельности жителя Тисменицкого района приобщены денежные средства, полученные им за сбыт наркотиков (10 тысяч гривень и 150 евро), арестован автомобиль, которым мужчина развозил клиентам наркотические средства. Задержанный привлекается к уголовной ответственности за сбыт наркотиков в крупных размерах, а также организацию наркопритона.