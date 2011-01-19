Запорожье: искупаться в Крещенской купели пришло 3 тыс. жителей

Сегодня на Центральный пляж Запорожья, где по благословению Архиепископа Запорожского и Мелитопольского ЛУКИ проходит праздник Крещения Господня - "Запорожский Иордан", искупаться в Крещенской купели пришло более 3 тысяч местных жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, к началу праздника, который открылся в 13.00, на пляже собралось более 3 тысяч православных запорожцев, желающих искупаться в Крещенской купели, для удобства которых установлен пятиметровый помост, уходящий в Днепр - к купели.

В месте проведения праздника "Запорожский Иордан" Запорожской епархией УПЦ МП организованы места для переодевания. Всем желающим раздается горячий чай.

От 5 храмов Запорожья: Свято Покровского кафедрального собора, Свято Андреевского кафедрального собора, Свято Покровского храма, Свято Никольского храма на Правом берегу и Свято Никольского храма на Южном микрорайоне организован централизованный подвоз православных автобусами.