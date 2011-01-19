Донеччина: в результате пожара погибла 92-летняя женщина

В г. Часов Яр Донецкой области в результате неосторожного обращения с газовой плитой погибла 92-летняя женщина.

Об этом сообщили УНИАН в центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщения, в 11.00 18 января в г. Часов Яр произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Причиной пожара стало неосторожное обращение с газовой плитой. В результате пожара погибла женщина, 1918 года рождения, пенсионерка. Обстоятельства гибели женщины расследуются.