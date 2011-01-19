Донеччина: в результате пожара погибла 92-летняя женщина
14:32, 19 января 2011Новости регионов
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Из-за неосторожности
В г. Часов Яр Донецкой области в результате неосторожного обращения с газовой плитой погибла 92-летняя женщина.
Об этом сообщили УНИАН в центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
Согласно сообщения, в 11.00 18 января в г. Часов Яр произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Причиной пожара стало неосторожное обращение с газовой плитой. В результате пожара погибла женщина, 1918 года рождения, пенсионерка. Обстоятельства гибели женщины расследуются.
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