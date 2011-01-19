Строительство возле Александровской больницы опасно для Киева

Заслуженный врач Украины, профессор, директор Института дерматокосметологии доктора А.БОГОМОЛЕЦ, Ольга БОГОМОЛЕЦ считает строительство многоэтажки возле Александровской больницы опасным для Киева.

Об этом она сказала в эфире телеканалу ТВі, комментируя намерения властей Киева построить 17-этажный жилой дом на территории Александровской больницы на Кловском спуске.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что в Киеве сложилась «преступная, коррумпирована ситуация». Она сообщила о том, что заседание Высшего хозяйственного суда, которое состоялось 29 декабря, отменило два собственных решения (2009 и 2010 гг.) о запрете застройки территории больницы.

«Высший хозяйственный суд отменил собственное решение на основании якобы нововыявленных документов. Но опять же, есть доказательства того, что эти документы, во-первых, не являются нововыявленными, во-вторых, они не разрешают строить дом на территории Александровской больницы. Нововыявленным документом является старое письмо Министерства культуры, которое говорит о другом адресе и где Министерство культуры утверждает, что там нет культурных памятников и они не возражают против строительства», - уточнила О.БОГОМОЛЕЦ.

Она отметила, что если сегодня на запланированной площадке неподалёку от больницы будет сооружено здание, то Александровская больница не сможет работать. «Планируется построить 17-этажное здание (не учитывая 4 или 5 уровней подземного паркинга) в 7 метрах рядом с двумя операционными корпусами. Согласно нашему законодательству, согласно стандартам, согласно нормам, согласно требованиям санэпидемстанции расстояние от жилого дома до корпуса больницы должно быть, по меньшей мере, 30 метров, где есть стационар. Землеотвод был сделан на основании первого, еще в 2003 году фальсифицированного документа, который подписала главный врач, о том, что в стационаре офтальмологического корпуса, который работает как скорая помощь, который все киевляне знают, что там нет стационара», - объяснила она.

Заслуженный врач Украины также считает, что подобное строительство несет для столицы не огромную опасность. «Мое детство прошло над этой Александровской больницей, на улице Богомольца 2, где стоит дом, в парке, который посадил мой прадед. Когда я была маленькой, то ходила по склонам и находила там черепа и кости... Мне родители объясняли, что там захоронение, и есть инфекция. Собственно, на этом месте в прошлом году было вырублено 300 деревьев, снята часть склона, и причинен невероятный вред городу. На сегодняшний день существует опасность оползневых явлений на этом склоне. Если этот дом будет там расти, то больница не будет функционировать. Погибнет парк, согласно выводам института ботаники. Кроме того, существует вероятность того, что выйдет инфекция на поверхность и появятся больные люди в результате этого строительства», - отметила О.БОГОМОЛЕЦ. «Мне хотелось бы, чтобы мы были услышаны, ведь собрано 5000 подписей, и мы продолжаем собирать подписи под обращением к Президенту с просьбой взять под контроль это дело», - добавила она.