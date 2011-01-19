В Косове открыли центр нефрологии и гемодиализа

В Косовской центральной районной больнице открыли межрайонный центр нефрологии и гемодиализа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации. По предоставленной информации, в ЦРБ установлены три искусственных почки. Сметная стоимость центра - 1млн. 100 тыс. грн.

Председатель облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК на торжественном открытии сообщил, что «вместе с областным советом мы в этом году взяли курс на техническое переоснащение медицинских учреждений, в первую очередь, на обеспечение их современной диагностической аппаратурой, а также на строительство детских дошкольных учреждений, и этот социально важный курс обязательно будет иметь успех».

По словам главного врача центральной районной больницы Ивана ФАЗАНА, в центре будут «обслуживаться жители соседних районов, а в будущем появится региональный медицинский центр, аналогов которому вокруг не будет».

В комментарии представителям СМИ председатель облгосадминистрации М.ВЫШИВАНЮК заверил, что такие центры искусственной почки будут во всех районных центрах области.

Справка УНИАН. В Косовском межрайонном центре нефрологии и гемодиализа сейчас поддерживают свое здоровье семь человек с почечными болезнями.