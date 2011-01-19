Черниговщина: из-за неосторожного курения, погиб 50-летний мужчина
11:46, 19 января 2011Новости регионов
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В Черниговской области во время пожара погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
В селе Городище Бахмачского района в частном хозяйстве произошел пожар нежилого дома. Причина пожара – неосторожность во время курения.
На месте пожара выявлено тело жильца дома, 1961 года рождения.
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