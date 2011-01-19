В Севастополе на капремонт больниц выделят 100 млн грн

Севастопольский городской совет утвердил программу капитального ремонта зданий и сооружений заведений здравоохранения города на 2011-2015 годы, стоимостью 100 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления охраны здоровья Севастопольской ГГА Виктор ПОЛОГОВ. Представляя депутатам проект программы, он подчеркнул: «Ситуация определяется тем, что материально-техническая база, а точнее, состояние зданий и сооружений достаточно плачевное». По его словам, еще в 2006 году была принята городская программа капитального ремонта зданий и сооружений заведений здравоохранения города, по которой планировалось в течение 2006-2010 года отремонтировать практически все здания и сооружения, но, как сказал он, «проблемным вопросом явилось то, что финансирование программы началась только со следующего 2007 года, и при запланированных 66 млн. грн. фактически за 4 года действия программы было выделено 40,5 млн. грн.».

Как добавил В.ПОЛОГОВ, «другой проблемой явилась инфляция. Инфляционные процессы привели к тому, что на момент создания программы (в 2005 году) капитальный ремонт одного квадратного метра составлял около 500 грн., а на 2010 год - уже около 2 тыс. грн. В результате в целом предыдущая программа была профинансирована на 60% от запланированного, а реально мы отремонтировали где-то 25% площадей зданий и сооружений». Именно в связи с этим, как продолжил начальник управления, и возникла необходимость пролонгирования данной программы на очередной 5-летний период.

По информации В.ПОЛОГОВА, «Всего программа на 2011-2015 годы составляет 100 млн. грн. В 2011 году планируется выделить 10 млн. грн., в 2012 году - 15 млн. грн., и далее - по 25 млн. грн. до окончания действия программы».

Справка УНИАН. Всего сфера медицины Севастополя включает в себя более 150 отдельных зданий и сооружений, 27 заведений (в том числе стационары на 2 тыс.988 коек и поликлиники на 6 тыс.930 посещений в смену).