В Мариуполе в 2010 году животные покусали 856 человек

В Мариуполе Донецкой области в 2010 году в медицинские учреждения города по поводу укусов животными обратилось 856 человек.

Об этом заявил журналистам главный санитарный врач Мариуполя Георгий ГУСАКОВ, сообщает местный сайт ilich.in.ua.

По словам врача, чаще всего горожане страдали от укусов домашних питомцев, и таких пострадавших было 670 человек, или 78% от общего числа обратившихся за помощью, остальные 186 человек пострадали от бродячих и диких животных.

Г.ГУСАКОВ отметил, что главной причиной создавшейся ситуации с укусами человека животными является несоблюдении жителями города правил содержания домашних животных: выгул в наморднике и на поводке, гуманное отношение к животным, своевременная вакцинация против бешенства.

Врач подчеркнул, что у медиков вызывает тревогу факт игнорирования владельцами животных профилактики бешенства у своих питомцев.

«Из 663 известных собак и кошек, укусивших людей, только единицы были привиты против бешенства. Всего в 2010 году против бешенства в городе было привито 12 тыс. 854 собаки и 5 тыс. 811 котов. Однако из-за того, что жители города крайне неохотно регистрируют своих домашних животных, невозможно сделать вывод об охвате домашних животных прививками против бешенства», - заключил Г.ГУСАКОВ.