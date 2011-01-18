На Прикарпатье состоится Всеукраинский фестиваль моржей

Завтра, 19 января, на Иордан, в горнолыжном курорте «Буковель» состоится Четвертый Всеукраинский фестиваль моржей, в котором примут участие любители зимнего купания из всех регионов Украины.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

По предоставленной информации, в частности, на территории туристического комплекса состоится традиционное праздничное Богослужение и освящение воды, торжественное открытие фестиваля, купание моржей, награждение участников дипломами и сувенирами.

На фестивале моржей всех будут угощать настоящим казацким кулешом, приготовленным на открытом огне в 150-литровом казане. Гостей фестиваля также ждет развлекательная программа с участием «Гуцульского ансамбля песни и пляски» Ивано-Франковской областной филармонии и знаменитого коллектива «Казацкие забавы».

Фестиваль начнется 19 января в 14.00 у центрального буковельского озера.

Справка УНИАН. В трех предыдущих фестивалях моржей в «Буковеле» уже приняли участие более четырехсот участников из всех регионов Украины. Из них 50 женщин. А 68 его участников впервые попробовали свои силы в зимнем купании.