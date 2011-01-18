Пловец-марафонец хочет завтра переплыть Севастопольскую бухту

Севастополь. 18 января. УНИАН. Известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК намерен 19 января, в праздник Крещения Господнего, переплыть Севастопольскую бухту.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в городе Севастополе" Александр СИНЯВСКИЙ.

О.СОФЯНИК стартует на Павловском мысу и направится к Графской пристани, ему предстоит преодолеть расстояние длинной в 500 метров, при температуре воды +7 градусов.

Также, по информации А.СИНЯВСКОГО, ожидается, що официальный представитель Книги рекордов Украины в рамках мероприятия поздравит О.СОФЯНИКА и вручит почетный диплом Книги рекордов Украины за несколько последних установленных украинских и мировых рекордов.

Как сообщалось, ранее О.СОФЯНИК в одиночку переплыл Средиземное море (225 км), совершил одиночные экстремальные заплывы: мыс Тарханкут - Севастополь (150 км), Ялта - Севастополь (100 км), Евпатория - Севастополь (90 км). Кроме того, он вдоль и поперёк покорил пролив Босфор, в летнее и зимнее время года, а также пролив Дарданеллы (зимой), переплыл Мраморное море (105 км).