В Луганске почтили память погибших год назад от взрыва в больнице №7

В Луганске почтили память погибших год назад в результате взрыва в больнице №7.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на территории Луганской городской больницы №7, где ровно год назад в результате взрыва погибли 16 человек, освятили место под строительство храма-часовни в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших».

Кроме того, был установлен крест и прошла панихида по погибшим.

Как сообщал УНИАН, 18 января прошлого года в 08.50 в пятиэтажном здании Луганской многопрофильной больницы произошел взрыв. Эпицентр находился на 4-ом этаже здания, где располагались реанимационное и терапевтическое отделения. Погибли 16 человек, из них 6 сотрудников больницы и 10-ть пациентов. Всего на момент взрыва в больнице находилось 366 человек: 261 пациент и 105 медработников.

В ходе расследования было установлено, что причиной взрыва стало не только неосторожное использование кислородного баллона, но и нарушение технологий при его изготовлении и заправке.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело, подсудимых три человека - главврач больницы, заместитель главного врача по хозяйственным вопросам и начальник отдела по охране труда. Им инкриминируются «Нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей» и «Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия». Эти статьи Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.