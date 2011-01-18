В Чернигове четыре человека отравились неизвестным веществом
10:51, 18 января 2011Новости регионов
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Причина устанавливается
В Чернигове четыре человека в собственной квартире отравились неизвестным, вероятно газообразным, веществом.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Специалисты Управления МЧС Украины в Черниговской области провели в квартире анализ состава воздуха, но ядовитых веществ не обнаружили.
Двое пострадавших в результате отравления госпитализированы, среди них ребенок 2009 года рождения. Состояние пострадавших удовлетворительное.
Причина отравления устанавливается.
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