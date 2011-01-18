В Чернигове четыре человека отравились неизвестным веществом

В Чернигове четыре человека в собственной квартире отравились неизвестным, вероятно газообразным, веществом.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Специалисты Управления МЧС Украины в Черниговской области провели в квартире анализ состава воздуха, но ядовитых веществ не обнаружили.

Двое пострадавших в результате отравления госпитализированы, среди них ребенок 2009 года рождения. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Причина отравления устанавливается.