Волонтеры ООН призывают очистить курортную Одессу от мусора

Волонтеры национальной экологической компании «Сделаем Украину чистой», действующие под эгидой программы «Волонтеры ООН», призывают очистить курортную Одессу от мусорных свалок.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции координатор программы Джованни МОЦАРЕЛЛИ заявил, что «цель проекта – добиться изменения отношения украинцев к окружающей среде, причем объединить единичные мероприятия в движение национального масштаба».

Первый этап масштабной акции – совместный с общественностью Одесщины поиск стихийных мусорных свалок – с целью последующей организованной уборки зеленых зон региона.

По словам Дж.МОЦАРЕЛЛИ, пока «экологическая ситуация в Одессе оставляет желать лучшего. Иногда, вопреки кажущейся чистоте, царящей на центральных улицах города, требуется пройти несколько кварталов, чтобы найти урну для мусора».

Экологическая инициатива нацелена прежде всего на ликвидацию несанкционированных свалок и рассчитана главным образом на активных добровольцев, с помощью которых можно обнаружить места скопления мусора и создать базу данных, отметил он.

Дж.МОЦАРЕЛЛИ призвал одесситов и жителей области «присылать фотографии на сайт проекта, а также указывать их местонахождение».

По его словам, важно определить до 1 марта зоны наибольшего засорения, а 16 апреля волонтеры организуют массовую уборку зеленых территорий от мусора.

К участию в акции планируется привлечь до 50 тысяч волонтеров.