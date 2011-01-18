В Донецке выявлен свиной грипп

В Донецке впервые в эпидемиологическом сезоне 2010-2011гг. выявлен пандемический вирус гриппа А(Н1N1).

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, этот вирус выявлен у беременной женщины, которая сейчас проходит лечение в инфекционном отделении Донецкой центральной городской клинической больнице № 1.

Других случаев заболевания этим вирусом гриппа на территории Донецкого региона пока не выявлено. По результатам вирусологического мониторинга, заболеваемость населения обусловлена вирусами гриппа В и А, а также парагриппом, отметили эпидемиологи.

По их информации, в течение последней календарной недели в лечебные учреждения области было госпитализировано 1 тыс. 110 человек (4,1% больных), среди госпитализированных 63,8% составляют дети до 17 лет. Летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ нет, заключили в областной СЭС.