В Киеве не работает почти половина бюветов

Главный государственный санитарный врач города Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО выражает неудовлетворение ситуацией, сложившейся в столице с бюветным водоснабжением. По его информации, в городе не работает почти половина бюветных комплексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

А.ПОНОМАРЕНКО отметил, что в городе стабильная ситуация с качеством воды в системе централизованного водоснабжения: “Санитарное состояние централизованного водоснабжения остается стабильным. Ежегодно служба проводит около 10 тысяч исследований сети и фактически получает результаты отклонений в бактериологических и химических показателях. Бывают случаи, когда вода ухудшается, но своевременно принимаются меры профилактические”.

В то же время он выразил неудовлетворение тем фактом, что ухудшилась ситуация с водоснабжением жителей столицы из бюветных комплексов, в частности, в связи с уменьшением количества работающих бюветов.

“Мы имеем цифру на сегодня не такую, которая бы нас удовлетворяла. На сегодняшний день, на понедельник, у нас около 90 бюветов не работают. Это фактически почти половина. А мы считаем, что питьевая вода в бюветах наиболее ценная и качественная”, - сказал А.ПОНОМАРЕНКО.

Он отметил необходимость поиска возможностей поддерживать работу бюветных комплексов и поиска единого хозяина для этого хозяйства.

“И то, что у нас уже при новой администрации, новом руководстве КГГА, на сессии Киевсовета утверждена программа “Питьевая вода в Киеве”, мы имеем надежду, что выведем ситуацию с бюветными комплексами на те значения, которые должны быть”, - сказал главный санитарный врач столицы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2009 года тогдашний первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что власть Киева готова принять на баланс все бюветные комплексы столицы. На расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации он обратился к представителям соответствующих структур в районах города с предложением передать на баланс столицы те артезианские скважины, которые они не в состоянии обслуживать. Он отметил, что ситуация нуждается в решении, поскольку из более чем 200 бюветов в городе было свыше 70 неработающих, потому что в районах отсутствуют средства на ремонт и обслуживание.

На коллегии говорилось, что в целом в Киеве 224 бюветных комплекса, из которых около 180 находились на балансе райгосадминистраций и ЖЭО, остальные - в собственности других субъектов ведения хозяйства. При этом на обслуживании «Киевводоканала» - только 145 бюветов.