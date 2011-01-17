Главный санитарный врач не прогнозирует эпидемии гриппа в Киеве

Главный государственный санитарный врач города Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО пока не прогнозирует эпидемии гриппа в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

А.ПОНОМАРЕНКО отметил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице в конце прошлого года был близким к эпидпорогу, но он так и не был преодолен.

“Сегодня ситуация у нас по гриппу управляемая и стабильная”, - сообщил он.

В то же время, по словам главного санврача, медики готовы к любому развитию событий в столице. “От специалистов Украинского центра гриппа, Министерства здравоохранения раздается, что на конец января - начало февраля будет вторая волна заболеваемости, той что была у нас в конце ноября и в первой половине декабря. Я по Киеву считаю, что стабильной ситуации может помешать только значительное ухудшение климатических условий, если мы получим очень значительное похолодание. Но вычислить, когда и будет ли вообще эпидемия, трудно. Уже дважды сроки переносили, и не состоялась эпидемия в целом по Украине. Поэтому не хочу подтверждать, что она точно будет. По-видимому, нет”, - сказал А.ПОНОМАРЕНКО.

Он сказал, что спровоцировать эпидемию может также “массовый завоз извне возбудителя”. “Но это нужно, чтобы тысячи людей, больных гриппом, одновременно залпово въехали в государство и перенесли этот вирус на наше население”, - отметил он.

А.ПОНОМАРЕНКО также сообщил, что в этом году в Киеве люди болеют преимущественно гриппом группы В, который переносится значительно легче.

“Фактически ситуация легче в этом году, потому что грипп В является менее агрессивным, чем грипп А. Даже если зарегистрированы одиночные случаи регистрации гриппа H1N1 по Украине, то это совсем другой грипп H1N1 в отличие от того, который был в прошлом году. Уже ВОЗ предоставляет ему признаки и присваивает статус сезонного гриппа”, - отметил А.ПОНОМАРЕНКО.

Он также сообщил, что в Киеве в этом году прививки сделали в 2,2 раза больше человек, чем в прошлом году. “Когда была пандемия и эпидемическая ситуация в Киеве, мы имели привитых 6,6 тыс. человек в 2009 году. В 2008 году – 9 тыс. На сегодняшний день мы имеем 10,5 тыс. по группам риска и всего с теми, кто сам пожелал сделать прививку или работодатели их обязали – 16 тыс. человек”, - сообщил А.ПОНОМАРЕНКО.