6-летний мальчик упал в шахту лифта

В Павлограде Днепропетровской области тяжелые травмы получил 6-летний мальчик, который упал в шахту неработающего лифта 9-этажного жилого дома.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Чрезвычайное происшествие случилось 15 января около 18 часов. Мальчик, возвращаясь домой, прислонился к двери лифта на 3 этаже и упал в шахту на уровне 1 этажа.

Ребенка спасли сотрудники Павлоградского управления МЧС.

С сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами грудной клетки мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение 4-й городской больницы. Впоследствии пострадавший был переправлен в областную детскую клиническую больницу Днепропетровска.

По факту падения ребенка в шахту неработающего лифта прокуратура Павлограда проводит следственные действия.