На Волыни существенно вырос уровень воды в реках

В Волынской области существенно вырос уровень воды в реках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, об этом шла речь сегодня на оперативном совещании в ОГА.

Губернатор области Борис КЛИМЧУК обязал спасателей быть готовыми к возможному ледоходу и подрывным работам, а также провести учения, связанные с возможной эвакуацией населения.

По данным Волынского гидрометеоцентра и диспетчерских служб управлений водного хозяйства, на протяжении выходных дней, в связи с таянием снега и осадками в виде дождя, осложнилась водохозяйственная обстановка в области. На сегодняшний день все реки находятся на заводях, а реки Припять в Ратновском районе и Стоход в Любешовском достигли критических отметок подтапливания.

Все управления водного хозяйства работают в режиме повышенной готовности. Наполнение водохранилищ, находящихся на балансе водохозяйственных организаций, составляет 75-80%.

По состоянию на сегодняшний день паводковыми водами подтоплено 8 хозяйственных зданий в поселке Любешов и 15 тыс. га территорий в Любешевском районе. В Камень-Каширском районе в с. Видерта талыми водами подтоплено 20 приусадебных участков и 25 га сельскохозяйственных угодий, находящихся в личном пользовании, в с. Бузаки - около 100 приусадебных участков и 6 жилых домов, а в с. Алексеевка этого же района подтоплен 1 дом.

Личный состав и техника Камень-Каширского райотдела МЧС привлечены к откачиванию избыточных вод из подтопленных жилых домов. В Ратновском районе за счет талых и грунтовых вод подтоплены 239 приусадебных участков в 9 населенных пунктах, а водами р. Припять затоплены 5 га сельскохозяйственных угодий.