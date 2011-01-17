В ветеринарной больнице - нарушений более чем на 350 тыс

Финансовые нарушения на общую сумму более 350 тыс. грн. выявили ревизоры КРУ в Черкасской области во время проверки Звенигородской районной больницы ветеринарной медицины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КРУ в Черкасской области, нарушения касаются расчета зарплаты работникам больницы. Так, в результате неправильного начисления должностных окладов, установленных штатным расписанием, работниками недополучены 14,7 тыс. грн. Кроме этого, отдельным работникам завышено начислены и выплачены премии и заработная плата за время отпусков с начислениями на общую сумму 5,7 тыс. грн.

Несмотря на то, что ветеринарные лаборатории получают средства за предоставление платных услуг, больницей была завышена расчетная потребность и оплата труда работников, которые предоставляют эти услуги. В результате этого учреждению было завышено выделены бюджетные ассигнования на общую сумму 155,4 тыс. грн.

Неправильно велись расчеты и во время капитального ремонта помещений больницы. В результате учреждением оплачена завышенная стоимость выполненных работ на сумму 2,6 тыс. грн. Кроме того, в больнице не оприходовали по кассе 52,6 тыс. грн. за предоставление услуг ветеринарными лабораториями.

В Звенигородский больнице ветмедицини также установлены факты использования ветпрепаратов на цели, не предусмотренные противоэпизоотическими мероприятиями.

Кроме этого, в больнице завышена в учете стоимость активов на сумму 72,6 тыс. грн. и занижена стоимость основных средств на 40,3 тыс. грн.

Материалы ревизии переданы в Управление государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Черкасской области.