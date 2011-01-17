Заведующий отделением за 50 грн продавал рецепты на трамадол
11:57, 17 января 2011Новости регионов
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Проводится доследственная проверка
В Херсоне заведующий отделением одной из поликлиник торговал рецептами на трамадол.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, следствием установлено, что 60-летний мужчина за 50 грн. выдавал рецептурные бланки на право приобретения наркотических средств в аптечных заведениях.
Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 319 Уголовного кодекса Украины (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ).
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