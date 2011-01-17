Харьковщина: планируют открыть оздоровительные лагеря

В Харьковской области планируется открыть 4 детских оздоровительных лагеря.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Евгений САВИНА.

По его словам, в последние 20 лет количество детских оздоровительных лагерей в Харьковской области сократилось с 144 до 37, что осложняет задачу организации оздоровления и качественного летнего отдыха для всех детей региона. Тем не менее, отметил Е.САВИН, этот вопрос уже решается руководством области. В частности, идет речь о 4 оздоровительных лагерях в Харьковской области, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

«В первую очередь мы ставили перед собой задачу сохранить действующую сеть детских оздоровительных заведений, и нам это удалось. Кроме того, мы провели большое количество встреч с председателями администраций и разработали план модернизации и технического переоснащения всех оздоровительных лагерей. Также мы планируем открыть еще 4 лагеря. Речь идет о лагере предприятия «Горэлектротранс» в поселке Высокое - мы уже достигли соглашения между городом и Харьковским районом о совместном финансировании этого объекта. Также мы введем в эксплуатацию оздоровительный лагерь «Дружба» в Красноградском районе и несколько ведомственных лагерей - это лагерь «Южкобеля» и завода имени Малышева», - сообщил Е.САВИН.

Планируется также, добавил он, провести презентацию всех детских лагерей в Харьковской области, чтобы родители знали, где могут оздоровить своих детей.

«Я считаю, что настоящее оздоровление дети могут получить только в оздоровительных лагерях. У нас сегодня есть разные формы оздоровления, но я считаю, что оздоровление в лагере, с культурной программой, с программой физического развития - это самый качественный отдых», - отметил заместитель руководителя области.