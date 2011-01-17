В Хмельницком выявлена нарколаборатория

В Хмельницком правоохранительные органы выявили и обезвредили нарколабораторию, которая действовала в одном из гаражей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела связей с общественностью УМВД в области Юлия ГРИНЬ.

По ее словам, из обычных лекарственных средств злоумышленники изготовляли психотропное вещество - метамфетамин. Кроме готовой продукции на сумму более 10 тысяч гривен, стражи порядка изъяли у подозреваемых оборудование, на котором изготовлялся наркотик, прекурсоры.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ч. 2 статьи 309 УКУ «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», ч. 1 статьи 313 УКУ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, передача или продажа другим лицам оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Сейчас выясняются контакты подозреваемых, по которым распространялись наркотики.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Хмельницкой области была пресечена деятельность двух нарколабораторий, 20 наркопритонов, изъято 283 кг наркотических веществ на сумму свыше 4,5 млн. гривен.