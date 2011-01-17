Сумщина: разработан пилотный проект медицинского страхования

В Сумской области разработан пилотный проект добровольного медицинского страхования населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя - руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Александр ЦУПРО.

По его убеждению, добровольное медицинское страхование – это тот действенный инструмент, который обеспечивает защиту интересов граждан в случае утраты ими здоровья и компенсирует расходы на оплату медицинских услуг.

«Медицинское страхование имеет достаточно много преимуществ. Это – весомые социальные гарантии для людей, дополнительный источник финансирования – для медицинских заведений, а следовательно - улучшение качества медицины», – подчеркнул А,ЦУПРО.

Для реализации замысла привлекаются все страховые компании, которые действуют на территории области. Идея проекта будет изложена в информационных материалах, которые будут распространяться среди населения региона.