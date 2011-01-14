Днепропетровщина: в ДТП один человек погиб, 11 пострадали
17:16, 14 января 2011Новости регионов
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Столкновение автомобиля с автобусом
Сегодня в Днепропетровской области при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом один человек погиб, 11 – пострадали.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 07.30 вблизи Павлограда на участке трассы Киев-Луганск-Изварино.
Водитель КИА-Соренто погиб на месте ДТП, 11 пассажиров автобуса «Эталон» госпитализированы в городскую больницу Павлограда.
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