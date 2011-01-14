Днепропетровщина: в ДТП один человек погиб, 11 пострадали

Сегодня в Днепропетровской области при столкновении автомобиля с пассажирским автобусом один человек погиб, 11 – пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 07.30 вблизи Павлограда на участке трассы Киев-Луганск-Изварино.

Водитель КИА-Соренто погиб на месте ДТП, 11 пассажиров автобуса «Эталон» госпитализированы в городскую больницу Павлограда.