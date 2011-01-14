В Винницкой облсанэпидстанции открыли новейшую лабораторию

В Винницкой областной санитарно эпидемиологической станции открылась новейшая лаборатория.

Об этом сообщили в управлении прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

Председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Сергей Рыженко на открытии лаборатории отметил, что этот проект еще нет аналогов в Украине.

Также главный государственный санитарный врач Винницкой области Валентина Зайцева отметила, что лаборатория отдела особо опасных инфекций проводит исследования биологического материала от людей с диагностической целью, путем выделения и идентификации возбудителей инфекционных и паразитарных болезней.

Также из объектов окружающей среды относительно наличия в них возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, в том числе особо опасных инфекций, таких как сибирская язва, туляремия, бруцеллез, лептоспироз, лептоспироз и другие.

Целью данной лаборатории является имплементация современных молекулярных методов диагностики, а именно полимеразной реакции(ПЦР) и иммуно-ферментного анализа (ИФА), которые дополняют и ускоряют традиционные диагностические методы, на уровне международных требований по биологической безопасности BSL-2. Они отвечают технологиям высшего новейшего уровня и гармонизируются со стандартами исследований, проводимых в странах Европы и мира.

Специалисты лаборатории прошли практические тренинги по ПЦР - диагностики возбудителей особо опасных инфекций.

Благодаря новейшим технологиям тестирование отборочных материалов происходит значительно быстрее и эффективнее.

Лаборатория открылась благодаря совместному украино-американскому проекту.