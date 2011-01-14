Главный врач стоматполиклиники требовал 10 тыс взятки

В Хмельницкой области разоблачен главный врач стоматологической поликлиники, который требовал и получил 10 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя за выдачу справки, необходимой для получения лицензии в Министерстве здравоохранения на открытие стоматологического кабинета.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, подозреваемый задержан.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.