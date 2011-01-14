В Херсоне рабочие отравились канализационными испарениями

В Херсоне двое рабочих николаевской фирмы попали в реанимацию в результате отравления канализационными испарениями.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Херсонской области, несчастный случай произошел вчера, 13 января.

Установлено, что группа рабочих из николаевской фирмы по договору с Управлением капитального строительства Херсона проводила ремонтные работы на канализационной насосной станции №2. Двое рабочих, 39-и и 30-и лет, спустившись в канализационный колодец для проведения работ, спустя некоторое время почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья. Пострадавших подняли на поверхность их коллеги и вызвали скорую медицинскую помощь.

Проводится расследование.