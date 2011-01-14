Неизвестные напали на христианский реабилитационный центр и избили его пациентов

В городе Смела Черкасской области группа неизвестных напала на христианский реабилитационный центр "Возрождение".

Об этом сообщает Христианский портал іnvіctory.org.

Как рассказал руководитель реабилитационного центра "Возрождение" Василий ЛИТОВЧЕНКО, пастор церкви "Свет жизни", которая работает при центре, нападающих было около восьми человек.

“Ночью, около часа, 12 января, пришла гурьба пьяных мужчин, человек восемь, которые кричали "выходите, штунды". Двое парней, пациенты центра, вышли, остальные спали. Нападающие сразу сбили их с ног и стали бить. Потом стали бить окна, сломали забор”, - рассказал В.ЛИТОВЧЕНКО.

По его словам, милиция приехала приблизительно через 40 минут после вызова. В результате драки пациенты центра получили сильные ушибы, нападающие угрожали и руководителю центра.

На протяжении вчерашнего дня, по словам пастора, никакой информации от правоохранительных органов не поступило.

Церковь "Свет жизни" в городе Смела входит в объединение "Украинская миссионерская церковь".