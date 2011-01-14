Ривненщина: учителя скрыли смерть ученика

За сокрытие причины смерти десятиклассника Алексея Чигиря во время школьного перерыва уволен с работы директор школ села Корысть Корецкого района Ривненской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции прокурор области Василий ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, сказал он, возбуждено уголовное дело против виновника этой трагедии, одноклассника погибшего.

По словам прокурора области, следствием установлено, что в конце сентября 2010 года во время перерыва между уроками десятикласснику были нанесены легкие телесные повреждения, в результате чего болевой шок привел к его смерти.

Однако тогда начальной версией смерти подростка стала острая сердечная недостаточность, хотя накануне парень проходил медицинский осмотр и никаких нарушений в работе сердца не было выявлено.

Тогда правоохранители утверждали, что возбуждать уголовное дело нет оснований, поскольку не было выявлено «ненадлежащих действий медиков и учителей по охране жизни ребенка».

Уголовное дело против подозреваемого одноклассника погибшего возбуждено по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное по неосторожности).