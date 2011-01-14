Кавказская овчарка искусала 70-летнюю хозяйку и двух детей

В Мариуполе Донецкой области домашняя собака нанесла тяжелые травмы 70-летней хозяйке и двум детям.

Об этом сообщает мариупольский сайт Ilich.in.ua

Кавказская овчарка набросилась на 70-летнюю хозяйку и двух мальчиков, 4-х и 12-ти лет, пришедших к женщине колядовать.

В результате пожилой женщине собака разорвала правое предплечье, прокусив кость, множественные укусы предплечий получили и дети. У младшего мальчика также диагностировали тяжелые раны в области паха. Все пострадавшие госпитализированы.

Выяснилось, что пес достался женщине в наследство от прежних хозяев и проявил агрессию, как только дети вошли во двор. Усмирить животное помогли сбежавшиеся на крики соседи, которым удалось закрыть собаку в вольере.

Выяснением обстоятельств происшествия занимается управление ветеринарной медицины.