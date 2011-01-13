Кировоградщина: обесточено свыше 20 населенных пунктов
17:24, 13 января 2011Новости регионов
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Из-за порывов электролиний
В Кировоградской области в результате порывов линий электропередач из-за намерзания льда обесточено свыше 20 населенных пунктов.
Об этом корреспондента УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Кировоградоблэнерго».
В общей сложности по области из-за намерзания льда повреждено 24 ЛЭП. Больше всего пострадали населенные пункты в Бобринецком и Компаниевском районах.
Согласно информации компании, в ликвидации последствий аварии задействовано почти 40 бригад энергетиков.
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