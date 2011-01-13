Кировоградщина: обесточено свыше 20 населенных пунктов

В Кировоградской области в результате порывов линий электропередач из-за намерзания льда обесточено свыше 20 населенных пунктов.

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Кировоградоблэнерго».

В общей сложности по области из-за намерзания льда повреждено 24 ЛЭП. Больше всего пострадали населенные пункты в Бобринецком и Компаниевском районах.

Согласно информации компании, в ликвидации последствий аварии задействовано почти 40 бригад энергетиков.