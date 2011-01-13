Пропавшие в Севастополе школьницы найдены живыми

Севастопольская милиция сообщила в четверг, что очевидцы видели живыми двух девочек, пропавших 4 января.

Таня Мизина, 11 лет, и Настя Балябина, 10 лет, вышли из дому 4 января и не вернулись домой. Родители обратились в милицию, по тревоге были подняты все патрульные наряды милиции Севастополя. В поисках приняли участие все государственные структуры Севастополя и Крыма, а также военнослужащие Черноморского флота.

"Девочки, можно сказать, сами идут домой, возможно, они боятся наказания за уход из дому, но то, что они не покинули город, это факт. Но, конечно же, в целях профилактики мы перекрыли вокзалы и выезды из города", - сообщил журналистам со ссылкой на свидетельства очевидцев в Севастополе начальник Ленинского УВД города полковник Виктор Гаврилюк.

Руководство УМВД Севастополя поблагодарило представителей украинских и российских СМИ за помощь в поиске детей.

ua.rian.ru