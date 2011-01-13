В Киеве бригады "скорой" будут приезжать без врачей?

В Киевской городской государственной администрации заверяют, что скорая медицинская помощь будет работать для киевлян в обычном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления здравоохранения КГГА Владимир ЗАГОРОДНИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, пока еще не происходит никаких кардинальных изменений, а если они и будут, то будут направлены на улучшение обслуживания киевлян.

Он также опроверг информацию, распространенную газетой «Сегодня», о том, что отныне на вызовы будут выезжать фельдшеры. По его словам, все врачи, которые работают на «скорых», имеют квалификацию «врач неотложных состояний». При этом В.ЗАГОРОДНИЙ отметил, что врач может дополнительно получить квалификацию, например, кардиолога, но это будет лишь дополнительной специализацией.

Также он отметил, что разделение вызовов на «скорую помощь» и «неотложную помощь» произошло давно и было направлено на то, чтобы «скорая» могла сосредоточиться на вызовах к людям, которые находятся в критическом состоянии. В то время как вызовы «неотложной помощи» являются фактически вызовом врача домой в круглосуточном режиме.

В свою очередь главный врач Киевской городской станции скорой медицинской помощи» Анатолий ВЕРШИГОРА также подчеркнул, что пока в работе «скорой» ничего не изменялось, а реформа медицинской отрасли запланирована властью только с 2013 года. Он подчеркнул, что «скорая» на сегодняшний день работает в обычном режиме, и он считает, что на сегодня «скорых» бригад достаточно для обслуживания города.

Как сообщалось, газета “Сегодня” писала, что в составе дежурных бригад скорой помощи в Киеве вместо врачей будут выезжать фельдшеры.

В частности, по данным издания, врачи будут принимать пациентов в специально оборудованных приемных отделениях при больницах Киева. А фельдшерам по инициативе ГУ здравоохранения сейчас повышают квалификацию, после чего они вместо врачей будут выезжать на вызов и ставить предварительный диагноз.