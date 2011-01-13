В Киеве многодетные семьи и сироты получили ордера на жилье

Сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ вручил 21 уведомление на получения социальных квартир, из которых 10 получили многодетные семьи, а 11 – дети-сироты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

По информации мэрии, по состоянию на 1 января на квартирном учете в районных в городе Киеве госадминистрациях находятся 107 тысяч 65 семей и одиноких граждан, в том числе: 215 детей-сирот и 3 тысячи 722 многодетных семьи, из них 50 семей, в которых воспитываются 5 и более детей, 35 семей – матерей-героинь с семью и более детьми.

В КГГА сообщили, что на протяжении 2009-2010 годов 76 многодетных семей улучшили жилищные условия. В частности, 45 семей – по программе 50/50, 24 – по программе доступного жилья (60/40, 70/30), шести предоставлено социальное жилье.

Также одна квартира предоставлена бесплатно, согласно очереди квартирного учета (семья из 14 человек).