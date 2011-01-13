Запрет строительства возле Октябрьской больницы отменили

Высший хозяйственный суд Украины отменил собственное решение о запрете строительства на территории буферной зоны Октябрьской больницы Киева.

Как сообщает газета «Комсомольская правда в Украине», теперь одна из частных строительных компаний Киева возведет там 17-этажный дом.

Основанием на принятие судебного решения по вопросу застройки стало письмо Министерства культуры. Именно этот документ стал поводом для возобновления дела, которое раннее считалось «неподлежащим обжалованию», отмечает газета. Данное письмо подтверждает согласие на строительство Главного управления охраны культурного наследия и реставрационно-восстановительных работ КГГА.

Как сообщал УНИАН, решение о выделении компании “Житлобуд” земли площадью 0,06 га на территории Александровской больницы было принято Киевсоветом 10 июля 2003 года.

В начале 2007 года на территории больницы начались активные строительные работы. Киевляне выступили в защиту Александровской больницы от застройки и организовали круглосуточное дежурство. В ходе конфликта происходили многочисленные столкновения активистов-защитников больницы и представителей застройщика.

Впоследствии столичная мэрия издала распоряжение о приостановке строительства.

В ходе подготовительных работ застройщик вырубил на территории мемориального парка им. Богомольца (на территории больницы) 226 деревьев.

Дело о конфликтной застройке рассматривалось в судах.

28 декабря 2010 года адвокат Марина СОЛОВЬЕВА заявила об отсутствии оснований для пересмотра дела об изъятии в пользу ООО “Житлобуд” части территории Александровской больницы.