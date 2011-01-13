В Винницкой области перевернулся бензовоз

В Винницкой области на автодороге вблизи села Терновка бензовоз врезался в дерево.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник пресс-службы УМЧС Украины в Винницкой области Александр КУТОВЫЙ.

По его словам, 12 января водитель бензовоза, перевозившего 20 тонн дизельного горючего и бензина, на повороте не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в дерево на обочине.

В результате удара цистерна-прицеп, в которой находилось 10 тонн бензина А-92, перевернулась, оторвавшись от грузовика, и “зависла” на дереве, а от удара в ней образовалось несколько отверстий, через которые на дорогу начал вытекать бензин.

34-летний водитель своей одеждой закрыл с левой стороны самую большую пробоину, чтобы уменьшить протекание, и сразу сообщил о чрезвычайном происшествии правоохранителям, которые переадресовали вызов на номер службы спасения МЧС.

Бойцы пожарно-спасательной части г. Бершадь во главе с начальником райотдела УМЧС Александром ГОНЧАРУКОМ сразу приняли все необходимые в таких ситуациях меры. В свою очередь работники ГАИ перекрыли движение автомобильного транспорта.

Поскольку авария произошла практически под высоковольтной линией, участок магистральной электросети был срочно обесточен.

Спасатели оградили территорию на случай возгорания горючего и откачали остатки бензина из перевернувшейся цистерны в бензовоз, который прибыл на место происшествия.

По факту аварии проводится расследование.