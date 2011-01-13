В Крыму незаконно приватизировали здравницу
09:16, 13 января 2011Новости регионов
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Ведется следствие
Прокуратура возбудила уголовное дело за передачу в постоянное пользование иностранному предприятию лечебно-оздоровительного комплекса в Крыму, который по закону является собственностью Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, рыночная стоимость зданий и сооружений оздоровительного учреждения «Лесная поляна» составляет свыше 4 млн. грн.
Дело возбуждено по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Кировской райгосадминистрации Крыма при оформлении права собственности на комплекс семь лет назад.
Ведется следствие.
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