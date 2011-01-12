В Одессе без тепла и воды остались жильцы десятков домов

В Одессе из-за повреждений теплотрассы и электрокабеля без тепла и воды остались жильцы десятков жилых домов.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского горсовета, 11 многоквартирных жилых зданий в Суворовском районе остались на неопределенный срок без тепла в результате аварии на теплотрассе.

Еще 50 жилых домов отключены от теплоснажения в связи с устранением повреждения на другой теплотрассе.

Кроме того, крупнейшие жилмассивы Таирова и Черемушки частично остались без водоснабжения в связи с повреждением силового электрокабеля на водонасосной станции "Южная": из-за сниженного давления вода поступает только на 1-2 этажи домов.