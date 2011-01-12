В Одессе без тепла и воды остались жильцы десятков домов
18:02, 12 января 2011Новости регионов
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Повреждение теплотрассы и электрокабеля
В Одессе из-за повреждений теплотрассы и электрокабеля без тепла и воды остались жильцы десятков жилых домов.
Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского горсовета, 11 многоквартирных жилых зданий в Суворовском районе остались на неопределенный срок без тепла в результате аварии на теплотрассе.
Еще 50 жилых домов отключены от теплоснажения в связи с устранением повреждения на другой теплотрассе.
Кроме того, крупнейшие жилмассивы Таирова и Черемушки частично остались без водоснабжения в связи с повреждением силового электрокабеля на водонасосной станции "Южная": из-за сниженного давления вода поступает только на 1-2 этажи домов.
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