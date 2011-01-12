Донецк: при переходе дороги смертельно травмирована женщина

Сегодня в Кировском районе Донецка при переходе дороги возле остановки общественного транспорта автомобилем была смертельно травмирована молодая женщина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что водитель автомобиля после наезда на пешехода с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Наряды дорожно-патрульной службы были оперативно направлены в район совершения ДТП. Сотрудники ГАИ обследовали прилегающую территорию и стали отслеживать транспортный поток на улично-дорожной сети Кировского, Петровского районов города, а также поселка «Трудовские».

В результате был обнаружен автомобиль «Хюндай - Соната» серого цвета без госномерных знаков, с характерными для ДТП повреждениями передней части авто.

Сотрудники ГАИ организовали преследование и задержали данный автомобиль, за рулем которого находился 26-летний житель Донецка.

Операция по выявлению и задержанию злоумышленника с момента совершения ДТП заняла около часа, отметили в Управлении ГАИ.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.