Сумы: для школ закупали продукты на 1,7 млн. грн. дороже

В Сумах передано в суд дело против экс-чиновника горсовета, который на 1,7 млн. грн. завысил цены при закупке продуктов для школ областного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, прокуратура направила в суд уголовное дело относительно бывшего начальника Управления образования и науки Сумского горсовета. Установлено, что он совершил действия, которые явно выходили за пределы предоставленных ему прав и полномочий.

Будучи работником органа местного самоуправления, представителем власти и должностным лицом, чиновник грубо нарушил требования Постановления Кабинета министров Украины «Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства». В сентябре, октябре и ноябре 2008 года он заключил с ООО «СКД» и КОРП «Мелкооптовый» дополнительные соглашения к договорам о закупке на указанный год продуктов питания для школьных и дошкольных заведений образования областного центра, в соответствии с которыми незаконно увеличил цены закупок в несколько раз, заявляет прокуратура.

Ущерб, который злоумышленник нанес государственным и общественным интересам своими неправомерными действиями, превысил 1,7 млн. грн.

Бывшему начальнику управления образования и науки предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.