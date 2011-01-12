Львов: полностью возобновлено электроснабжение жилых домов

Во Львове полностью возобновлено электроснабжение жилых домов на 13 улицах города, которые были обесточены 10-11 января из-за аварии в электросети.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как сообщал УНИАН, с 10 января вследствие повреждения кабеля оставались без электроснабжения жители всех жилых домов на улицах Цеховая, Под Дубом, Шопена, Гребенки, Студенческая, Зеленая, Вахнянина, Левицкого, Мечникова, Братуня, Коциловского, Днистерская, Липовая Аллея.