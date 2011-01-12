Львов: полностью возобновлено электроснабжение жилых домов
16:01, 12 января 2011Новости регионов
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Были обесточены из-за аварии
Во Львове полностью возобновлено электроснабжение жилых домов на 13 улицах города, которые были обесточены 10-11 января из-за аварии в электросети.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Как сообщал УНИАН, с 10 января вследствие повреждения кабеля оставались без электроснабжения жители всех жилых домов на улицах Цеховая, Под Дубом, Шопена, Гребенки, Студенческая, Зеленая, Вахнянина, Левицкого, Мечникова, Братуня, Коциловского, Днистерская, Липовая Аллея.
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