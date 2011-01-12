Двухлетнего ребенка оперировали благодаря прокуратуре

Двухлетней девочке из многодетной семьи, которая проживает в селе Лихачев Носовского района Черниговской области, в столичной клинике провели удачную операцию на сердце.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, ребенок был прооперирован, благодаря вмешательству органов прокуратуры.

В ноябре 2010 года в многодетной семье САМОХВАЛОВЫХ от врожденного порока сердца умер самый младший, шестой ребенок - Маргарита, которой едва лишь исполнился месяц.

После проверки выяснилось, что в семье, где воспитываются пятеро детей, есть еще одна девочка-инвалид с врожденным пороком сердца – двухлетняя Аня. Медики районной больницы неоднократно направляли ребенка на лечение в специализированные медицинские заведения, но в течение двух лет мать так и не смогла выполнить их рекомендации.

В соответствии с действующим законодательством об охране детства, представители органов местного самоуправления должны принимать меры по созданию безопасных условий жизни и предоставлению необходимой медицинской помощи всем детям. Но соответствующего контроля и действенных мер для обеспечения прав детей в семье САМОХВАЛОВЫХ они не обеспечили, отмечается в сообщении.

Изменить ситуацию помогло вмешательство прокуратуры. После соответствующего предписания заместителя прокурора области и организационной помощи Управления здравоохранения ОДА представители местной власти отправили ребенка с матерью на лечение в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова в Киеве. В декабре специалисты института удачно провели операцию. Сейчас состояние здоровья девочки нормализовано, она вместе с матерью уже находится дома под постоянным наблюдением медработника.