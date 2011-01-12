Никакой «акулы-монстра» возле Севастополя не может быть

Ученые Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины категорически опровергают информацию о поимке возле Севастополя «акулы-мутанта», и выражают обеспокоенность и недоумение в связи с непрекращающимся появлением в СМИ публикаций на эту тему.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель директора ИнБюм НАНУ по научной работе Александр БОЛТАЧЕВ, «необыкновенная акула», или «акула-мутант», «акула-гоблин» и так далее - на самом деле крайне редко встречающийся вид – акула-домовой, или акула-носорог, которая обитает на больших глубинах (от 200 до 1500 метров), и, главное, не в Черном море, а, преимущественно, в Тихом океане.

По оценке ученого, «работа рыбаков, поймавших эту рыбу, и показанная одним из российских телеканалов и «растиражированная» многими СМИ, производилась не в Черном море. Потому что в Черном море такие тралы сейчас не применяют, это типичные донные тралы, которые используются на Дальнем Востоке России».

Как добавил А.БОЛТАЧЕВ, «помимо акулы-домового, на палубе траулера была довольно крупная рыба, которая составляла основу улова, и явно не является черноморской, так как возле Крыма основными промысловыми видами являются мелкие виды: черноморский шпрот (килька), реже - хамса. Мое утверждение: эти съемки сделаны еще в начале ноября прошлого года не в Черном море». Тем не менее, сказал он, «вот уже почти в течение двух с половиной месяцев, почти ежедневно к нам поступают звонки от частных и официальных лиц, инспекций и тому подобное с просьбой подтвердить или опровергнуть появляющуюся в прессе информацию».

Как отметил ученый, «даже по особенностям своей биологии эта акула не могла оказаться в Черном море: здесь неподходящие для нее условия обитания - низкий уровень солености и достаточно малые глубины, к тому же, присутствует сероводородный слой». Более того, добавил А.БОЛТАЧОВ, «она не является опасной, потому что, во-первых, обитает на больших глубинах, а во-вторых, не достигает больших размеров, сродни черноморскому катрану». Как сказал ученый, «большинство таких акул было выловлено именно на Дальнем Востоке России. Впервые она была зарегистрирована в конце 19-го века, и до настоящего времени всего было поймано менее 50 экземпляров. Это уникальная, реликтовая акула, встречающаяся крайне редко».

По словам заместителя директора, ему «непонятно, для чего поднимается весь этот «шум» вокруг Севастополя». Как добавил он, «это не первый подобный случай. В недавнем прошлом писали о якобы массовой гибели дельфинов в районе Севастополя, что, на самом деле, также не соответствовало действительности. Писали о каких-то опасных красных водорослях и так далее». В общем, заключил ученый, «зачастую некоторые СМИ без наличия объективных фактов пытаются нагнетать напряженность вокруг крымских пляжей, нашего полуострова. И это вызывает обоснованное беспокойство у руководства нашего института».

А.БОЛТАЧОВ также обратил внимание, что Черное море является самым благополучным в отношении опасных для человека обитателей моря, а в сочетании с низкой соленостью и прекрасной природой является идеальным регионом для рекреации. Безусловно, необходимо навести порядок на берегу, пляжах и прибрежной морской зоне, и прекратить «горячие сенсации».

Как добавил А.БОЛТАЧЕВ, в ИнБЮМ выражают надежду, что подобные «сенсационные», непроверенные информации впредь не будут появляться в прессе. Кроме того, он выразил сожаление, что «наши интервью, комментарии зачастую коренным образом искажаются». Как сказал он, «мы этим очень обеспокоены, и просим журналистов все-таки давать ту информацию, которая исходит непосредственно от ученых».