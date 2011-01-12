Львовщина: инвалидам передали 42 автомобиля

Вчера председатель Львовской ОГА Михаил ЦИМБАЛЮК торжественно вручил 41 автомобиль марки ЗАЗ «Славута» инвалидам Великой Отечественной войны – участникам боевых действий Великой Отечественной войны и войны с Японией, инвалидам войны по зрению, инвалидам общего заболевания, инвалидам с детства, а также семьям, которые состоят из двух инвалидов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Еще один автомобиль глава облгосадминистрации вручил на дому инвалиду войны I группы, который не в состоянии самостоятельно передвигаться – Алексею КОРОМЦУ.

«Правительство нашего государства, выполняя поручение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, делает все для того, чтобы как можно скорее люди, отдавшие всю свою жизнь и здоровье нашей Отчизне, своему народу получили такой долгожданный автомобиль, который необходим для тех нужд, которые в настоящее время выдвигает им жизнь. Власть и в дальнейшем будет делать все для того, чтобы те, кто ждет в очереди автомобили, как можно скорее их получили. Досадно, что в последние годы не получали инвалиды автомобили, ведь эта программа не выполнялась и только в 2010 году она была возобновлена», - отметил во время своего выступления председатель Львовской ОГА М.ЦИМБАЛЮК.