В Киеве стали меньше кусаться коты и собаки

Коммунальное предприятие “Центр идентификации животных» отмечает в Киеве тенденцию к уменьшению количества укусов людей собаками и котами, причем как домашними, так и бездомными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центра.

Так, по итогам 2010 г. в КП “Центр идентификации животных» зарегистрировано 1 тыс. 684 случая укусов людей домашними собаками и 809 укусов домашними котами. Тогда как в 2009 г. в столице было зарегистрировано 1 тыс. 975 случаев укусов киевлян домашними собаками и 842 – котами.

Начальник отдела учета и регистрации КП «Центр идентификации животных» Светлана ВАСИЛЬЕВА отметила, что в 90% случаев домашние животные нападают на членов семьи, в которой живут.

В то же время в прошлом году было зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев укусов людей бездомными собаками, бездомные коты нападали на киевлян 157 раз. Вместе с тем в 2009 г. КП зафиксировало 3 тысячи 116 случаев укусов людей бездомными собаками, котами - 180.

Специалисты разъясняют, что животные, которые живут в густонаселенных городах, испытывают множество различных стрессов и в любой момент могут неожиданно напасти на человека. Опасность представляют как стаи бездомных собак, так и собак, которых хозяева выгуливают без намордника и поводка. Опасность нападения собак на людей повышается весной и осенью – в периоды парования. Однако данные статистики свидетельствуют, что нападения собак на киевлян происходят регулярно во все времена года.

Специалисты центра получают информацию от санитарно-эпидемиологической службы города Киева. Последняя – в свою очередь – от городских поликлиник. Таким образом центр владеет полной информацией о нападениях на людей домашних и бездомных животных в столице.

Специалисты учреждения между прочим отмечают, что для ограждения ответственности владельца в случае, если животное нанесло вред другому лицу или его имуществу, обязательной для владельцев собак пород, определенных перечнем в постановлении Кабмина «Об утверждении порядка и правил проведения обязательного страхования ответственности владельцев собак» от 9 июля 2002 г., является страхование ответственности владельца. За 2010 год в центре было зарегистрировано 1248 случаев страхования ответственности владельца.

С 1 по 31 января 2011 в центре действует акция «Застрахуй ответственность», когда владелец собаки получает страховой полис ответственности владельца на год бесплатно. За средства спонсора центр покупает страховые полисы для владельцев собак, которые решат зарегистрировать свое животное до 31 января этого года.

По состоянию на 31 декабря 2010 г. в КП “Центр идентификации животных» зарегистрировано 4 тыс. 214 домашних животных - это количество животных, зарегистрированных в течение 2010 года.

Всего в базе данных КП "Центр идентификации животных" зарегистрировано 42 тыс. 970 животных.