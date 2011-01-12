Женщина зажала инспектора ГАИ дверью и дважды укусила

В Тернополе женщина укусила инспектора ГАИ за руку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в Тернополе наряд ДПС ГАИ остановил автомобиль «Мазда», на лобовом стекле которого отсутствовал талон о прохождении государственного технического осмотра. “При общении с инспекторами водитель заметно нервничал, документы на право управления предоставить не смог. Впоследствии выяснилась и причина волнения водителя – за рулем автомобиля он находился в нетрезвом состоянии (акт медицинского осмотра № 3103 Тернопольского областного наркологического диспансера)”, - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя были составлены два административных протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции) и ст. 126 (управление транспортными средствами без необходимых документов), а автомобиль доставлен на штрафплощадку. Между тем, во время описания транспортного средства, на площадке появилась неизвестная женщина. Ничего не объясняя, она села в машину и пыталась в ней закрыться.

“Один из инспекторов, чтобы не допустить блокирования дверей, просунул руку в салон автомобиля. В это время женщина зажала руку правоохранителя дверцей автомобиля и дважды укусила его за руку. Обстоятельства происшествия и причины странного поведения женщины, которая оказалась владелицей авто, в настоящее время выясняет прокуратура г. Тернополя”, - отмечает пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины.