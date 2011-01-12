В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Киеве наблюдается спад заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, за прошлую неделю в столице было зарегистрировано более 18 тыс. больных гриппом и другими ОРЗ (для сравнения - в последнюю неделю прошлого года в столице было зарегистрировано 34 тыс. 673 больных гриппом и другими ОРЗ).

В первую неделю 2011 года (с 3 до 9 января) в лечебно-профилактические заведения города по поводу гриппа и других острых респираторных заболеваний обратилось 18 368 человек, из них взрослых – 8 тыс. 504 человек и 9 тыс. 864 ребенка. По информации Главного управления здравоохранения, этот показатель ниже эпидемического порога на 24,1% (эпидпорог для первой недели составляет 24 тыс. 180 в абсолютных числах и составляет 86,9 случаев на 10 тыс. населения).

Несмотря на то, что ситуация с гриппом в Киеве пока остается стабильной, специалисты Главного управления здравоохранения советуют жителям столицы внимательнее относиться к своему здоровью – соблюдать правила личной гигиены, избегать мест массовых скоплений, а при наличии каких-либо симптомов простуды сразу обращаться за помощью в медицинские учреждения.

В КГГА отмечают, что стабилизацию ситуации по заболеваемости гриппом и ОРЗ и даже снижение показателей заболеваемости, медики связывают, в первую очередь, с пребыванием детей во время новогодних праздников на каникулах. Однако врачи предупреждают: с возвращением детей в ученические коллективы уровень заболеваемости может возрасти.

Главное управление здравоохранения КГГА обращается к родителям: детей с любыми симптомами ОРВИ (насморк, кашель, озноб) оставляйте дома и обращайтесь к врачу. Не подвергайте опасности собственных детей и их одноклассников.